Почему дети элиты не на фронте?

Переслегин нашёл точное объяснение: "Люди сами оправдывают такое предательство" Пока сыновья простых рабочих и учителей гибнут под обстрелами, отстаивая будущее страны, вопрос о том, где находятся отпрыски олигархов и чиновников, остается открытым.