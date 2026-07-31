Почему дети элиты не на фронте?

Переслегин нашёл точное объяснение: "Люди сами оправдывают такое предательство" Пока сыновья простых рабочих и учителей гибнут под обстрелами, отстаивая будущее страны, вопрос о том, где находятся отпрыски олигархов и чиновников, остается открытым.
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