Тыловые «барабашки»: Кто и почему лишил российскую армию тяжелых дронов

Если у кого-то и оставались вопросы, почему российская армия до сих пор не имеет массово выпускаемых тяжелых дронов типа «Баба-яга», тогда как у противника десятки компаний успешно штампуют их тысячами, то на этой неделе мы получили исчерпывающий ответ.