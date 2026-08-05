Если у кого-то и оставались вопросы, почему российская армия до сих пор не имеет массово выпускаемых тяжелых дронов типа «Баба-яга», тогда как у противника десятки компаний успешно штампуют их тысячами, то на этой неделе мы получили исчерпывающий ответ.
Тыловые «барабашки»: Кто и почему лишил российскую армию тяжелых дронов
Комментарии
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Maxim
Подписантов из управления тыла и сажать, кто деньги платил..
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1 м.
Traveller
Но кодла Вовы просто взяла и выпустила очередного тимурчика.
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1 м.
Владимир Бурмистров
Военное время. Никаких судов над коррупционерами, эффективными менеджерами, шпионами и диверсантами. Нечего время терять! Только военный трибунал и немедленное приведение приговоров в исполнение! И полная конфискация имущества с высылкой их родственников за тысячу сто первый километр. Или еще дальше!
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1 м.
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