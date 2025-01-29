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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо о перспективах «Астон Мартин»: «Нам точно не хватит потенциала для победы в чемпионате 2025 года»

Двукратный чемпион «Формулы-1» уверен, что не сможет побороться за титул в предстоящем сезоне. В то же время оценивая шансы на сезон-2026 в условия смены технического регламента, Фернандо признал, что в данный момент ему сложно судить о каких-то перспективах.

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