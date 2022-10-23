Россиянин Петросян сломал ногу на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец MMA Армен Петросян сломал ногу в бою на турнире UFC 280 в Абу-Даби, сообщает ТАСС.По данным агентства, спортсмена доставили в больницу после боя против американца Эй-Джея Добсона, по итогам которого россиянин победил решением судей.