Аргументы и Факты

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Россиянин Петросян сломал ногу на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Петросян сломал ногу на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец MMA Армен Петросян сломал ногу в бою на турнире UFC 280 в Абу-Даби, сообщает ТАСС.По данным агентства, спортсмена доставили в больницу после боя против американца Эй-Джея Добсона, по итогам которого россиянин победил решением судей.

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