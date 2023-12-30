В Казани прошел рейд ГИБДД с участием Деда Мороза

В Казани сегодня прошел профилактический рейд ГИБДД, в котором принял участие Дед Мороз. Сотрудники автоинспекции останавливали водителей, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом, подарить подарки и напомнить о ПДД, передает «Татар-информ».