В Казани прошел рейд ГИБДД с участием Деда Мороза

В Казани сегодня прошел профилактический рейд ГИБДД, в котором принял участие Дед Мороз. Сотрудники автоинспекции останавливали водителей, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом, подарить подарки и напомнить о ПДД, передает «Татар-информ».
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