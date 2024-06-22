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Предвыборная развилка для Макрона: пойти путем Зеленского или дать Ле Пен выиграть и провалиться?

Предвыборная развилка для Макрона: пойти путем Зеленского или дать Ле Пен выиграть и провалиться?

Ультраправая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен может получить абсолютное большинство мест во французском парламенте по итогам назначенных на 4 июля досрочных выборов в стране.

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