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ФБР не передало документы о возможном участии Байдена в коррупции конгрессменам

ФБР не передало документы о возможном участии Байдена в коррупции конгрессменам

Федеральное бюро расследований (ФБР) не предоставит конгрессменам документы, которые, по мнению представителей Республиканской партии, доказывают участие американского президента Джо Байдена в незаконных схемах с участием иностранных граждан.

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