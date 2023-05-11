ФБР не передало документы о возможном участии Байдена в коррупции конгрессменам

Федеральное бюро расследований (ФБР) не предоставит конгрессменам документы, которые, по мнению представителей Республиканской партии, доказывают участие американского президента Джо Байдена в незаконных схемах с участием иностранных граждан.
Федеральное бюро расследований (ФБР) не предоставит конгрессменам документы, которые, по мнению представителей Республиканской партии, доказывают участие американского президента Джо Байдена в незаконных схемах с участием иностранных граждан.
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