Жителя Рязанской области осудили за хранение боеприпасов

Мужчина хранил в сейфе 50 патронов, полученных в 2011 году от неизвестного лица. Суд вынес приговор.В отношении жителя Сасовского округа вынесен приговор по уголовному делу по факту незаконного хранения боеприпасов.
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