Вкусные рецепты

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Закуска из творога и зелени. Быстро и вкусно! Худеем к лету вкусно!

Закуска из творога и зелени. Быстро и вкусно! Худеем к лету вкусно!

Ингредиенты: 300 гр. творога 5 % пучок укропа 2 зуб. чеснока соль по вкусу грецкие орехи Приготовление: Творог выложите в чашу, разомните вилкой.

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