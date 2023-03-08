Политический эксперт рунета

1 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • M G
    Фашизм в Грузии начался ещё с бандитов-большевиков во главе с мегрелом Берия. Это они западные племена мегрелов, св...Президент Грузии ...
  • DIMA CHEPA
    Какие поляки с гнильцой, такое у них и оружие!!!Onet: польские сп...
  • Андрей Шишинов
    Американские агенты потребовали отозвать закон об американских агентах. А главный американский агент, по совместитель...Грузинская оппози...

Представитель Института Шиллера Блэк: лидеры Запада несут ответственность за подрывы «СП»

Представитель Института Шиллера Блэк: лидеры Запада несут ответственность за подрывы «СП»

Западные лидеры попытались скрыть свою ответственность за теракты на «Северных потоках» при помощи статьи The New York Times о причастности проукраинской группы к подрывам газопроводов, заявил представитель Института Шиллера при ООН Ричард Блэк.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх