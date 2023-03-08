Западные лидеры попытались скрыть свою ответственность за теракты на «Северных потоках» при помощи статьи The New York Times о причастности проукраинской группы к подрывам газопроводов, заявил представитель Института Шиллера при ООН Ричард Блэк.
Западные лидеры попытались скрыть свою ответственность за теракты на «Северных потоках» при помощи статьи The New York Times о причастности проукраинской группы к подрывам газопроводов, заявил представитель Института Шиллера при ООН Ричард Блэк.
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