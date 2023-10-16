Владимир Путин подвел итоги работы дорожной отрасли

Дорожное строительство идет очень хорошими темпами. Промежуточные итоги реализации объектов транспортной инфраструктуры подвел президент России Владимир Путин, принимавший по видеосвязи участие в открытии новых участков трасс.
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