Вооруженные силы Украины обстреляли ДНР, 20 человек получили ранения

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки украинская армия провела 42 артиллерийских обстрела территории республики, выпустив более 160 снарядов.
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