Боец ВС РФ о разрешении НАТО бить по России: «Цель – мирное население»

МОСКВА, 13 июля, ФедералПресс. США и их союзники по НАТО разрешили Украине наносить удары вглубь России исключительно с террористическими целями, это соответствует западной доктрине ведения военных действий, заявил в беседе с «ФедералПресс» военнослужащий ВС РФ Александр.