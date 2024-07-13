Боец ВС РФ о разрешении НАТО бить по России: «Цель – мирное население»

МОСКВА, 13 июля, ФедералПресс. США и их союзники по НАТО разрешили Украине наносить удары вглубь России исключительно с террористическими целями, это соответствует западной доктрине ведения военных действий, заявил в беседе с «ФедералПресс» военнослужащий ВС РФ Александр.
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