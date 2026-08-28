За год актриса Ирина Горбачёва снизила вес на 11 кг, используя препарат Седжаро и корректируя пищевые привычки.
Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро
Комментарии
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ДМ
Дмитрий Максимов
Рискованные эксперименты, колоть себе препарат с бензиловым спиртом в составе, когда у тебя и ожирения то нет
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1 м.
A
Anonim
Дмитрий Максимов
Рискованные эксперименты, колоть себе препарат с бензиловым спиртом в составе, когда у тебя и ожирения то нет
мне кажется ей за пропаганду проплатили и ничего она не ставила, потому что изначально лишнего веса и не было
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4 н.
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