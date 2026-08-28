НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

2 подписчика

Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

За год актриса Ирина Горбачёва снизила вес на 11 кг, используя препарат Седжаро и корректируя пищевые привычки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДМ
Дмитрий Максимов
Рискованные эксперименты, колоть себе препарат с бензиловым спиртом в составе, когда у тебя и ожирения то нет
Ответить
1 м.
A
Anonim
Дмитрий Максимов
Рискованные эксперименты, колоть себе препарат с бензиловым спиртом в составе, когда у тебя и ожирения то нет
мне кажется ей за пропаганду проплатили и ничего она не ставила, потому что изначально лишнего веса и не было
Ответить
4 н.