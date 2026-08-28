Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

Рискованные эксперименты, колоть себе препарат с бензиловым спиртом в составе, когда у тебя и ожирения то нет

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Anonim

Дмитрий Максимов Рискованные эксперименты, колоть себе препарат с бензиловым спиртом в составе, когда у тебя и ожирения то нет

мне кажется ей за пропаганду проплатили и ничего она не ставила, потому что изначально лишнего веса и не было