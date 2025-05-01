В Иркутской области полицейский помог добраться женщине с ребенком до медицинской организации

«Сотрудник Госавтоинспекции МУ МВД России «Иркутское» капитан полиции Михаил Ларионов ехал на служебном автомобиле по одной из дорог города.
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