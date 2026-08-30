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За рулем

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Не укачивает и паркуется сам: что умеет новый недорогой кроссовер BAIC

Не укачивает и паркуется сам: что умеет новый недорогой кроссовер BAIC

Кроссовер BAIC Arcfox Alpha T7 вышел на китайский рынок с ценником 137 800 юаней. В пересчете по текущему курсу это примерно 1,73 млн рублей.

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