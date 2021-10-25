АНДРЕЙ НОРКИН И ЕГО ОПАСНЫЕ АНЕКДОТЫ – О КУАР-КОДАХ, КРЫМЕ И ПУТИНЕ

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBALLOOKPRESS, CALLAHAN / SHUTTERSTOCK.COM Анекдоты Андрея Норкина уже давно стали отражением нашей реальности – со всеми её проблемами, перекосами и странностями.
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