Жгучая ревность: как Немоляева реагировала на поцелуи мужа с Дорониной на камеру

Народная артистка России Светлана Немоляева, любимая многими россиянами, поведала, что очень много лет не в силах была посмотреть фильм "Еще раз про любовь", где ее муж Александр Лазарев играл с Татьяной Дорониной.
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