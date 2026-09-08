Ставим с коэффициентом 5.45.Вторую неделю сентября тотально захватит Лига чемпионов: во втором игровом дне в бой вступят настоящие зубры.
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