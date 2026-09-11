Несколько БПЛА были сбиты в небе над Удмуртией утром 11 сентября

Ижевск. Удмуртия. В небе над Удмуртией за утро 11 сентября сбили несколько вражеских БПЛА. Об этом сообщает врио главы республики Ольга Абрамова.
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