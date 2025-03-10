МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Во время церемонии вручения Шевченковской премии главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь привлек внимание своим неформальным внешним видом, надев черную кофту вместо традиционного костюма.
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