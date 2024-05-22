Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В городе Моспино в ДНР при обстреле ATACMS повреждены более 20 домов

В городе Моспино в ДНР при обстреле ATACMS повреждены более 20 домов

В жилом секторе города Моспино в ДНР в результате обстрела ВСУ оказались повреждены более 20 домов. Предположительно атаку совершили с применением ATACMS, как сообщил представитель Следственного комитета РФ.

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