В городе Моспино в ДНР при обстреле ATACMS повреждены более 20 домов

В жилом секторе города Моспино в ДНР в результате обстрела ВСУ оказались повреждены более 20 домов. Предположительно атаку совершили с применением ATACMS, как сообщил представитель Следственного комитета РФ.
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