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Генменеджер «Нью-Джерси»: «Любой шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном будет успехом. Но если мы не выиграем Кубок Стэнли, я буду разочарован. У нас есть сходства с «Флоридой»

Генеральный менеджер « Нью-Джерси » Санни Мехта считает, что курс команды напоминает о становлении чемпионской «Флориды».

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