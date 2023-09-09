Медвежий угол

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Лия Ахеджакова: чего уже бить лежачего?

Лия Ахеджакова: чего уже бить лежачего?

Только-только Лия Меджидовна с огромным трудом отмыла свое лицо, как в него снова прилетело. Невинное и чистое лицо опять запятнали, демоны! И понеслось! Вот такая недавняя новость, - МВД проверяет актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии на основании последний ситуации, в которой престарелая дива махалась желтенько-голубенькой тряпочкой со сцены.

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Комментарии
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виктор комягин
старая вонючая пачкунья, когда же ты сдохнешь💩💩💩
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4 час.
ВД
Вовладар Даров
Таких как она надо на лопату и в кучу с навозом! Надоели уже смердить!!
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3 час.
Татьяна Х
Вот крыса старая, нечего списывать на возраст, наказать как положено, к таким не должно быть жалости.
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11 мин.

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