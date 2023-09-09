Лия Ахеджакова: чего уже бить лежачего?

Только-только Лия Меджидовна с огромным трудом отмыла свое лицо, как в него снова прилетело. Невинное и чистое лицо опять запятнали, демоны! И понеслось! Вот такая недавняя новость, - МВД проверяет актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии на основании последний ситуации, в которой престарелая дива махалась желтенько-голубенькой тряпочкой со сцены.