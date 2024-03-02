«Реал» пропустил 2 гола от «Валенсии» за 3 минуты после потерь на своей половине. Сперва Вальверде отдал неточную диагональ, затем Яремчук перехватил пас Карвахаля в свою штрафную

Команды встречаются на «Месталье» в рамках 27-го тура Ла Лиги. 27-й минуте счет открыл Уго Дуро. В начале голевой атаки «Валенсии» Федерико Вальверде отдал неточную диагональную передачу на половине поля «Реала», в результате чего мяч достался хозяевам.
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