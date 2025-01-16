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Закон и Порядок

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Рамазон со своими «братьями» оскорблял наших правоохранителей нацистами и фашистами в соцсетях - примерный и законопослушный гражданин, заслуживающий халявной квартиры

Рамазон со своими «братьями» оскорблял наших правоохранителей нацистами и фашистами в соцсетях - примерный и законопослушный гражданин, заслуживающий халявной квартиры

Не, ну а что хотите?  Ведь в Министерстве иностранных дел Таджикистана тамошнего президента Рахмона называют «основателем мира».

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