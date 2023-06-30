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Швентек об адаптации к траве: «Очень рада, что на 100% использовала время между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном»

Накануне она обыграла Анну Блинкову – 6:3, 6:2. «Я рада, что играю в такой стабильный теннис. Обычно на траве не так много времени для тренировок, поэтому я очень рада, что на 100% использовала время между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном».

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