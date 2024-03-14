Уничтожить Францию за секунды. Воронка от удара "Сармата" проглотила все амбиции генералов НАТО

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Ирина Черных
Западные придурки, с которыми приходится иметь дело, не приучены внимательно слушать, так как считают, что должны слушать их.
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7 час.
МП
Михаил Пантюхин
Александр,  уважаемый, они давно уже не думают, за них думает их папа, дед Бидон, а как он думает, это уже много раз транслировать! Я вас умоляю, не читайте с утра газеты из пропиндосовской пидерсии! Они дебилы! Жаль, что у этих дебилов ядерная кнопка под рукой!
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5 час.
Silver Kont
Пустыня на берегу Ла-манша? Прикольно...
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4 час.

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