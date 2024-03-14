Уничтожить Францию за секунды. Воронка от удара "Сармата" проглотила все амбиции генералов НАТО

МП

Михаил Пантюхин

Александр, уважаемый, они давно уже не думают, за них думает их папа, дед Бидон, а как он думает, это уже много раз транслировать! Я вас умоляю, не читайте с утра газеты из пропиндосовской пидерсии! Они дебилы! Жаль, что у этих дебилов ядерная кнопка под рукой!