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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о том, что Симон – лучший вратарь ЧМ-2026: «Нужно оценивать весь турнир. Мартинес даже финал провел на порядок сильнее»

Станислав Черчесов считает, что лучшим вратарем ЧМ-2026 следовало признать Эмилиано Мартинеса из сборной Аргентины, а не испанца Унаи Симона.

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