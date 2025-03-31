В Иркутской области аферисты обманули восемь жителей на 3 млн рублей

За последние три дня восемь человек жителей Иркутской области потеряли около трех миллионов рублей. Самый крупный ущерб, 2,8 миллиона рублей, понесла жительница Черемхово, вложившая деньги в псевдоинвестиционную пирамиду.
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