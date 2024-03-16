Традиции и обязательные дела 17 марта в праздник святого Герасима и Прощеное воскресенье Алёна Юрьева17 марта — день, который в народной традиции объединяет праздник святого Герасима Грачевника и Прощеное воскресенье, обозначая конец Масленицы и приближение Великого поста.