Традиции и обязательные дела 17 марта в праздник святого Герасима и Прощеное воскресенье Алёна Юрьева17 марта — день, который в народной традиции объединяет праздник святого Герасима Грачевника и Прощеное воскресенье, обозначая конец Масленицы и приближение Великого поста.
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