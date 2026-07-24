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Царьград

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Минфин меняет структуру заимствований

Минфин меняет структуру заимствований

Минфин зарегистрировал два новых выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом на общую сумму ₽1,5 трлн.

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