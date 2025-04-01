Майские праздники изменили ход выходных дней и каникул в 2025 году: чего ожидать в праздничные дни Ольга БезродняяМай — это месяц, который традиционно радует россиян длинными выходными и праздничными днями.
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