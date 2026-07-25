Порядок получения загранпаспорта для россиян за границей обновлен

МИД России утвердил обновленные административные регламенты по оформлению и выдаче заграничных паспортов (как старого, так и нового поколения) дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии