МИД ЦАР заявило, что не знает о планах американской ЧВК Banсroft работать в стране

Министр иностранных дел Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон сообщила о том, что дипведомство не было уведомлено о планах американской частной военной компании (ЧВК) Banсroft начать работу на территории страны.
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