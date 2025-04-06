"Плохая новость для дружбонародовцев": Поплавская жёстко высказалась после трагедии в храме

Царьград © Belkin Sergey/news.ru/Globallookpress Актриса и общественный деятель Яна Поплавская жёстко и прямолинейно высказалась о трагедии в московском храме, где был убит православный татарин Ильяс Сафиуллин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии