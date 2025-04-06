Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Плохая новость для дружбонародовцев": Поплавская жёстко высказалась после трагедии в храме

"Плохая новость для дружбонародовцев": Поплавская жёстко высказалась после трагедии в храме

Царьград © Belkin Sergey/news.ru/Globallookpress Актриса и общественный деятель Яна Поплавская жёстко и прямолинейно высказалась о трагедии в московском храме, где был убит православный татарин Ильяс Сафиуллин.

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Комментарии
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Helen
Вот сейчас после поездки вальки-стакана в Узбекистан стройными рядами в Россию вновь повалят такие &quot;ценные специалисты&quot; -убийцы 🥲🥲🥲
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35 мин.
Владимир Уфимцев
Матчасть надо знать!.. У мадамы была кличка &quot;Валька-полстакана&quot;, потому как комсомольцы пили водку, по ЦЕЛОМУ скакану... Такая вот фронда была в наши годы. А дево
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15 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
...девочкам наливали пол-стакана. Традиция, однако... берегли дам-с...
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14 мин.
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