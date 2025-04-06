"Плохая новость для дружбонародовцев": Поплавская жёстко высказалась после трагедии в храме

Вот сейчас после поездки вальки-стакана в Узбекистан стройными рядами в Россию вновь повалят такие "ценные специалисты" -убийцы 🥲🥲🥲

Владимир Уфимцев

Матчасть надо знать!.. У мадамы была кличка "Валька-полстакана", потому как комсомольцы пили водку, по ЦЕЛОМУ скакану... Такая вот фронда была в наши годы. А дево