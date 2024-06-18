Свердловские власти приняли статусную москвичку с депутатскими амбициями. Фото

Свердловский истеблишмент познакомился с Ириной Гусевой — сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, про которую говорят, что администрация президента РФ якобы подыскивает ей регион для выдвижения в Госдуму в 2026 году.