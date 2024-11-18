ОЭСР: Смена профессии после 45 лет поможет сохранить работу

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сотрудники в возрасте 40-50 лет редко меняют профессию, однако такие решения могут иметь положительные эффекты, включая шансы на сохранение работы.
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