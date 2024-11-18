Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Лягушатник жди ответку!!!France-Presse: Ма...
  • Vova Гарин
    Маловато будет!ТАСС: Потери ВСУ ...
  • Evgenija Palette
    Этому РОСОБРНАДЗОРУ ВООБЩЕ НИЧЕГО ПОРУЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!... Они все ПИСЬМА И РЕКОМЕНДАЦИИ  сведут к двум ЗАПЯТЫМ, И НИЧЕГО ...Госдума России пр...

ОЭСР: Смена профессии после 45 лет поможет сохранить работу

ОЭСР: Смена профессии после 45 лет поможет сохранить работу

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сотрудники в возрасте 40-50 лет редко меняют профессию, однако такие решения могут иметь положительные эффекты, включая шансы на сохранение работы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх