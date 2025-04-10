В сквере на улице Кулакова 12 апреля пройдет субботник

Жители Строгина 12 апреля смогут принять участие в уборке территорий парков, дворов и скверов. Как сообщили в префектуре СЗАО в субботу, 12 апреля субботник в районе Строгино будет организован на территории Березовой рощи по адресному ориентиру ул.