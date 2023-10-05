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«Луганск, Донецк и Крым наши!»: Анналена Бербок впервые озвучила, что ЕС хочет забрать себе новые российские территории себе

Когда кресло главы МИД занимает скажем так, не сильно умный человек, это конечно беда для дипломатического .

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