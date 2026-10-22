Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения четырем судам в Черном море. Это сделали дроноводы ВС РФ.
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