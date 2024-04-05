Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Собянин рассказал, как школьников готовят к будущим профессиям Школьники в Москве смогут заранее определиться с выбором профессии и подготовиться к поступлению в специализированные учебные заведения благодаря введению нового стандарта предпрофессионального образования, как напомнил мэр Москвы Сергей Собянин сегодня.
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