В каких регионах казахстанцы чаще всего издеваются над животными

За период с января по август текущего года в РК было зарегистрировано 52 уголовных правонарушения, связанных с жестоким обращением с животными — на 16,1% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, подсчитали аналитики Ranking.
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