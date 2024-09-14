Надо было думать, прежде чем ребёнка рожать!

АВТОР: Морена Морана https://dzen.ru/a/ZJPzvP8makKQ. Когда-то давно, когда я была еще молодым и наивным блогером, мне в общей волне предлагали увеличить грудь по бартеру (или другую пластическую операцию на выбор).
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