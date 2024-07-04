Новая льгота по оплате ЖКУ для россиян с 1 июля: кто попадает в список? Ирина ОрлонскаяС начала июля 2024 года в России пять групп людей будут освобождены от дополнительных платежей при оплате счетов за жилье и коммунальные услуги.
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