20 крайне симпатичных негодяев мирового кинематографа

Известно, что девушкам нравятся плохие парни. Женская часть редакции Бигпикчи задумалась над этим фактом и составила список из 20 киношных злодеев, перед которыми невозможно устоять: здесь уйма убийц и обманщиков, а еще хулиганы, военные преступники, психопаты и не только.