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Мировое обозрение

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Кулеба признался в убийстве украинских военных ради сохранения жизней солдат США

Кулеба признался в убийстве украинских военных ради сохранения жизней солдат США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью информационному агентству Bloomberg заявил, что киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих солдат воевать против России в обмен на американские оружие и деньги.

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