Российских военных вывели из окружения в Курской области

Российских военных, больше месяца державших важный логистический пункт в Курской области, вывели из окружения, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 23 сентября в Telegram-канале.
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