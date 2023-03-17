Есть вариант мира, который устроит Киев, Москву и страны НАТО, дело только за доброй волей Александр Широкорад Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/TASS 4 марта обозреватель американского консервативного журнала Nation Review Ноа Ротман заявил, что США и их союзники намереваются завершить украинский конфликт путём проведения мирных переговоров.