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Украина станет мононациональной — но маленькой

Украина станет мононациональной — но маленькой

Есть вариант мира, который устроит Киев, Москву и страны НАТО, дело только за доброй волей Александр Широкорад Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/TASS 4 марта обозреватель американского консервативного журнала Nation Review Ноа Ротман заявил, что США и их союзники намереваются завершить украинский конфликт путём проведения мирных переговоров.

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