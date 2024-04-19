Ромашка - чудо-растение для вашего здоровья

Ромашка – симпатичный полевой цветок, знакомый с детства каждому. Ну, кто из нас не гадал на ромашке «любит – не любит»! Однако не только влюбленным известна польза ромашки, широко ценятся ее полезные свойства в медицине, и в народной, и в традиционной.